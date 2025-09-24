الأربعاء 2025-09-24 08:20 م
 

السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد لقاء نيويورك حول القطاع

الأربعاء، 24-09-2025 08:07 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع 8 قادة وممثلين عن دول عربية وإسلامية حول غزة "أساس هام يمكن البناء عليه لتحقيق السلام".اضافة اعلان


وكتب السيسي على حسابه بفيسبوك مساء الأربعاء، معلقًا على اللقاء الذي عقده ترامب مع الدول العربية والإسلامية في نيويورك حول الحرب على غزة ومستقبل القطاع، وشارك فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ممثلاً عن مصر، فيما حضره قادة الأردن وقطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، وكذلك وزيرا خارجية السعودية والإمارات.

وأعرب السيسي في منشوره عن تقديره لـ "جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع غزة بشكل خاص، وسعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام".

وأكد الرئيس المصري على تثمينه لما طرحه ترامب خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، قائلاً: "أرى أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام".

وعُقد اجتماع أمس بمبادرة من ترامب، وفقًا للبيان المشترك الصادر عن الدول المشاركة، حيث أكدوا إبراز "الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلاً عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل".

وذكر البيان أن القادة "جددوا في لقائهم مع ترامب، تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا"، كما شددوا على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة استنادًا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية.

