السبت 2025-12-13 11:20 ص

دراسة تكشف أثرا جانبيا غير متوقع لدواء سكري شهير

دراسة تكشف أثرا جانبيا غير متوقع لدواء سكري شهير
دراسة تكشف أثرا جانبيا غير متوقع لدواء سكري شهير
السبت، 13-12-2025 08:49 ص
الوكيل الإخباري- أشارت دراسة كبيرة إلى أن مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسعال المزمن عند استخدام أدوية تحاكي عمل هرمون "جي.إل.بي-1" مقارنة بأدوية السكري الأخرى.اضافة اعلان


وترتبط هذه الأدوية بمستقبلات هرمون "جي.إل.بي-1" في البنكرياس الذي تفرزه الأمعاء بعد تناول الطعام مما يؤدي إلى زيادة إفراز الإنسولين حسب مستوى السكر في الدم وإبطاء إفراغ المعدة وخفض الشهية.

وخلص الباحثون في دورية "الجمعية الطبية الأميركية لطب الأنف والأذن والحنجرة" إلى أن احتمال الإصابة بسعال يستمر لأكثر من شهرين، في غضون خمس سنوات من بدء العلاج، كان أعلى بنسبة 12 بالمئة لدى من يتناولون دواء يعتمد على "جي.إل.بي-1".

واستندت النتائج إلى بيانات أميركية جرى جمعها بين عامي 2005 و2025 من أكثر من مليوني مصاب بالسكري من النوع الثاني، أكثر من 400 ألف منهم كانوا يتناولون أدوية "جي.إل.بي-1"، ومنها "سيماغلوتايد"، وهو المكون الرئيسي في عقاقير "جي.إل.بي-1" التي تنتجها "نوفو نورديسك" مثل "أوزمبيك".

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن

أخبار محلية مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن

غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

فلسطين غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

اتت

طب وصحة للحماية من الأمراض الشائعة.. إليك أفضل مصادر المغنيسيوم

ال

طب وصحة أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها

ب

فن ومشاهير ياسمين عبد العزيز: تعلمت الدرس.. ولا وجود للحب إلا في الروايات

أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير محلياً

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير محلياً

زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار

أخبار الشركات زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار

ف

فن ومشاهير الحكومة المصرية تتدخل لعلاج عبلة كامل.. ما القصة؟



 






الأكثر مشاهدة