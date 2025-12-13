السبت 2025-12-13 11:22 ص

إد بيبول.. مؤثر بلجيكي يخطف قلوب المصريين بمشاهدات مليونية (فيديو)

ة
إد بيبول أثناء الرقص في الشارع
السبت، 13-12-2025 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّل المؤثر البلجيكي إد بيبول خلال أيام قليلة إلى ظاهرة لافتة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو يقدّم رقصات عفوية مع المارة في الشوارع والأسواق، محققاً ملايين المشاهدات.

اضافة اعلان


ولُقّب إد بـ«صانع البهجة» بفضل الأجواء الإيجابية التي صنعها في أماكن شهيرة بالقاهرة مثل كوبري قصر النيل وخان الخليلي، حيث تفاعل معه الجمهور بحماس لافت.


والاسم الحقيقي لإد بيبول هو إدوارد جاكمين، وقد اختار اسمه الفني ليعكس شغفه بالتواصل مع الناس، مؤمناً بأن الرقص والموسيقى وسيلة لتقريب الثقافات ونشر الفرح. ويردد دائماً شعاراً بات معروفاً عنه: «كلما زاد الرقص، قلت الكراهية».


ونجح إد في خلق لحظات جماعية من السعادة عبر الرقص على أنغام المهرجانات والإيقاعات الشعبية، في دعوة مفتوحة للاحتفال بالحياة دون مناسبة محددة.

 

 

ارم نيوز

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن

أخبار محلية مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن

غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

فلسطين غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

اتت

طب وصحة للحماية من الأمراض الشائعة.. إليك أفضل مصادر المغنيسيوم

ال

طب وصحة أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها

ب

فن ومشاهير ياسمين عبد العزيز: تعلمت الدرس.. ولا وجود للحب إلا في الروايات

أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير محلياً

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير محلياً

زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار

أخبار الشركات زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار

ف

فن ومشاهير الحكومة المصرية تتدخل لعلاج عبلة كامل.. ما القصة؟



 






الأكثر مشاهدة