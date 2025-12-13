إد بيبول.. مؤثر بلجيكي يخطف قلوب المصريين بمشاهدات مليونية (فيديو)

الوكيل الإخباري- تحوّل المؤثر البلجيكي إد بيبول خلال أيام قليلة إلى ظاهرة لافتة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو يقدّم رقصات عفوية مع المارة في الشوارع والأسواق، محققاً ملايين المشاهدات.

ولُقّب إد بـ«صانع البهجة» بفضل الأجواء الإيجابية التي صنعها في أماكن شهيرة بالقاهرة مثل كوبري قصر النيل وخان الخليلي، حيث تفاعل معه الجمهور بحماس لافت.



والاسم الحقيقي لإد بيبول هو إدوارد جاكمين، وقد اختار اسمه الفني ليعكس شغفه بالتواصل مع الناس، مؤمناً بأن الرقص والموسيقى وسيلة لتقريب الثقافات ونشر الفرح. ويردد دائماً شعاراً بات معروفاً عنه: «كلما زاد الرقص، قلت الكراهية».



ونجح إد في خلق لحظات جماعية من السعادة عبر الرقص على أنغام المهرجانات والإيقاعات الشعبية، في دعوة مفتوحة للاحتفال بالحياة دون مناسبة محددة.



الفيديو الي عمله مع المصريين

وهو معدي بالصدفه شغل بس مزيكا حلوه اغلبنا يعرفها لقي اجمل واحلي واخف ردة فعل ممكن يشوفها في حياته ..ناس بتحب الفرحه

ده بلوجر عالمي اسمه Ed People بينزل بلاد مختلفه ويصور مع الناس فيديوهات لطيفه pic.twitter.com/fgzQGltYXl December 5, 2025

ارم نيوز