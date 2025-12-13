السبت 2025-12-13 11:22 ص

شابة سوريّة عمرها 23 عاماً سقطت داخل بئر وتوفيت

من موقع الحادث
الوكيل الإخباري-   انتشلت فرق الدفاع المدني السوري جثة شابة تبلغ نحو 23 عاماً من قاع بئر بعمق 50 متراً في مدينة الباب بريف حلب.

وأوضح مدير الدفاع المدني في المدينة محمود عبدان أن الفرق استجابت لبلاغ عن سقوط الفتاة في البئر، وانتقلت إلى الموقع مجهّزة بالمعدات اللازمة، حيث نزل أحد المتطوعين إلى القاع وعثر عليها متوفاة، ليتم انتشال جثتها.

 

