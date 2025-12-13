أميركية تستعد لاستئصال ورم ضخم بوزن 10 كلغ.. فتكتشف المُفاجأة! (صور)

وبحسب مجلة People، فوجئت سوز لوبيز (41 عاماً)، وهي ممرضة من كاليفورنيا، بنتيجة إيجابية لاختبار الحمل خلال فحوصات ما قبل الجراحة، بعد سنوات من الاعتقاد باستحالة إنجاب طفل ثانٍ بسبب كيس كبير في المبيض.
وكشف الأطباء أن الجنين كان ينمو خارج الرحم داخل تجويف البطن، بالقرب من الكبد، وهي حالة نادرة للغاية. وخضعَت لوبيز لعملية دقيقة شارك فيها 30 طبيباً، تم خلالها توليد الطفل وإزالة الورم في آنٍ واحد.
وعقب الولادة تعرضت الأم لنزيف حاد استدعى نقل 11 وحدة دم لإنقاذ حياتها، فيما وُلد الطفل «ريو لوبيز» بوزن 8 أرطال وبصحة جيدة.
