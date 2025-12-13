رافقت بريجيت ماكرون وأسماء الأسد.. من هي الحارسة الشخصية الصينية التي خطفت الأنظار؟

الوكيل الإخباري- أثارت حارسة شخصية صينية رافقت السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون خلال زيارتها الرسمية إلى الصين مطلع ديسمبر الجاري تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع وصور أبرزت يقظتها العالية ومهنيتها اللافتة.

ووفق وسائل إعلام صينية، برزت الحارسة، المعروفة باسم يان يوشيا، خلال مشاركة بريجيت ماكرون في عدد من الفعاليات الرسمية في بكين وتشنغدو، خصوصاً أثناء زيارتها لقاعدة أبحاث تربية الباندا العملاقة، حيث ظهرت في حالة تأهب دائم ومراقبة دقيقة للمحيط.



وأشاد مستخدمو مواقع التواصل بهدوئها وهيبتها وانضباطها، ولقّبوها بـ«أجمل حارسة شخصية في الصين»، مؤكدين أن شهرتها تعود إلى احترافيتها العالية ودقة تحركاتها، وليس إلى مظهرها فقط.

وسبق أن لفتت يان الأنظار في سبتمبر 2023 أثناء مرافقتها أسماء الأسد خلال زيارتها إلى الصين، كما كُلّفت في فبراير الماضي بحماية رئيسة وزراء تايلاند السابقة بايتونغتارن شيناواترا.



وتشير مصادر إعلامية إلى أن يان انضمت عام 2015 إلى وحدة النخبة في مكتب الحرس المركزي التابع لوزارة الأمن العام الصينية، والمكلفة بحماية كبار المسؤولين وضيوف الدولة رفيعي المستوى.