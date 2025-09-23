الشرع يستبعد انضمام سوريا قريبا إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" مع إسرائيل

وسيلقي الشرع أول خطاب لرئيس سوري أمام الجمعية العامة منذ عقود.
وقال متحدث باسم وزير الخارجية الأميركي في بيان إنّ روبيو تطرّق خلال لقائه بالشرع إلى الوضع بين سوريا وإسرائيل، مشدّدا على ضرورة انتهاز فرصة "بناء دولة مستقرّة وذات سيادة" في سوريا.
وأشار الشرع خلال اجتماع عُقد في فندق بنيويورك على هامش قمة الأمم المتحدة إلى أن بلاده قد تناقش مسألة الجولان المحتلّ مع إسرائيل في حال التزمت الأخيرة بالتهدئة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بلغت مراحل "متقدمة".
وتابع "آمل أن يتوج هذا الأمر باتفاق يحفظ سيادة سوريا ويطمئن بعض المخاوف الأمنية الموجودة عند إسرائيل".
وقال "هناك فرق كبير ما بين سوريا والدول التي ذهبت في الاتفاقيات الإبراهيمية" إذ إن "إسرائيل لا تزال تحتل الجولان"، كما أن الدول "التي ذهبت باتفاقات إبراهيمية (...) ليست لديها حدود مجاورة مع إسرائيل".
وأشار إلى أن إسرائيل نفذت منذ سقوط الأسد "تقريبا نحو ألف غارة دمرت فيها الكثير من المؤسسات السورية" كما أجرت ما يناهز "أربعمئة توغل عسكري بري داخل الأراضي السورية".
واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب 1967، ثم ضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
بيان نيويورك: أي محاولة ضم تُعد "خطا أحمر" وتُعرض إسرائيل لعواقب وخيمة
-
السعودية: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام
-
ماكرون يعلن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين
-
ترامب سيعقد قمة متعددة الأطراف مع قادة دول في الأمم المتحدة
-
مسؤول: أوروبا قد تفرض عقوبات على صادرات الكيان إذا استمر بمشروع الضم
-
تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية
-
مقتل 5 بينهم أطفال في هجوم جوي إسرائيلي على جنوب لبنان
-
زعيم كوريا الشمالية: الحوار مع واشنطن ممكن إذا تخلت عن شرط نزع السلاح النووي