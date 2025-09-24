الأربعاء 2025-09-24 01:26 م
 

الكرملين ردا على ترامب: الحرب في أوكرانيا تسير لصالح روسيا

رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية
رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية
 
الأربعاء، 24-09-2025 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   قال الكرملين الأربعاء إن القوات الروسية تتقدم على جميع الجبهات في أوكرانيا وإن مسار الحرب واضح، وذلك ردا على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أوكرانيا يمكنها استعادة كل الأراضي التي احتلتها موسكو. اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

54

فيديو الوكيل سبب اختلاف أسعار الأدوية بين الأردن و الدول الأخرى .. مؤسسة الغذاء والدواء توضح

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين 55 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي افتتاح مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 في عمّان

54

تكنولوجيا هل أخفقت آبل في اختبار شريحة N1؟ مشاكل iPhone 17 التقنية تتصاعد

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" بصدد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية

غت

تكنولوجيا خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يهاجمون رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس

6

تكنولوجيا علي بابا تطلق "ماكس-كوين3" أكبر نموذج ذكاء اصطناعي لها



 
 





الأكثر مشاهدة