الكرملين: مجموعة البريكس لا تنوي إنشاء عملة مشتركة

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:"مجموعة البريكس التي تعد روسيا عضوا فيها، لا تتحدث عن إنشاء عملتها الخاصة، بل عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة فحسب".
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