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الكرملين: مجموعة البريكس لا تنوي إنشاء عملة مشتركة

مبنى الكرملين
الكرملين
الجمعة، 31-01-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري-   أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين، اليوم الجمعة، على أن مجموعة بريكس لا تبحث مسألة إنشاء عملة مشتركة، في رد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على دول المجموعة في حال تخليها عن التعامل بالدولار الأميركي في المعاملات التجارية.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:"مجموعة البريكس التي تعد روسيا عضوا فيها، لا تتحدث عن إنشاء عملتها الخاصة، بل عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة فحسب".

 
gnews

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