الكرملين: مجموعة البريكس لا تنوي إنشاء عملة مشتركة

الوكيل الإخباري- أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين، اليوم الجمعة، على أن مجموعة بريكس لا تبحث مسألة إنشاء عملة مشتركة، في رد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على دول المجموعة في حال تخليها عن التعامل بالدولار الأميركي في المعاملات التجارية.

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