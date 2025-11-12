الكشف عن تفاصيل فيديو أثار ضجة في مصر

ووفقًا لمصدر أمني مسؤول، فإن المتهم هو والد الفتاة، الذي حاول إقناعها بالعودة معه إلى منزله، لكنها رفضت، مُصرّةً على البقاء لدى أختها ولم تقم الفتاة بتحرير محضر رسمي بشأن الواقعة.
وكانت البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو، الذي يُظهر اعتداءً من رجل وامرأة على فتاة صغيرة داخل مدخل العقار، حيث تُظهر اللقطات قيام الشاب بالدفع بقوة، مما أدى إلى اصطدام رأس الفتاة بالحائط وسقوطها أرضًا.
وتمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية المتورطين، والتحقق من صحة الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار حرص الأمن على التعامل مع أي مخالفة تُمسّ سلامة الأفراد، حتى في حالات النزاع الأسري.
وأكد المصدر أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة بالكامل، بما في ذلك دوافع الاعتداء وظروف التفاعل الأسري، مع استمرار التواصل مع الفتاة وذويها لضمان حمايتها وتقديم الدعم اللازم.
روسيا اليوم
-
