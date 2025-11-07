السبت 2025-11-08 12:36 ص
 

أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة

أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة
أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة
 
الجمعة، 07-11-2025 10:20 م

الوكيل الإخباري-  بدأت إدارة الطيران الفيدرالية اليوم الجمعة بتقليص حركة الطيران تدريجيًا في 40 مطارًا في البلاد، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 800 رحلة في يوم واحد، في ظل الإغلاق الحكومي الذي تواجههه الولايات المتحدة الأمريكية.

اضافة اعلان


وجاء القرار في ظلّ توقف رواتب مراقبي الحركة الجوية بسبب الإغلاق، الذي يُعدّ الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقص حاد في أعداد العاملين وتعطل الرحلات في عدد من أكبر مطارات البلاد، الأمر الذي أثار استياء المسافرين ومسؤولي شركات الطيران على حدّ سواء.


المسافرون يعيشون حالة من القلق، وبعضهم يلجأ إلى خطط بديلة، مثل استئجار سيارات والسفر لمسافات طويلة.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شجرة زيتون

أخبار محلية وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن

برج الساعة في مقاطعة البنجاب الباكستانية

عربي ودولي وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثاتنا مع أفغانستان

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع

نتنياهو

عربي ودولي القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين

وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان

أخبار محلية وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم

أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة

عربي ودولي أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

أسواق ومال المؤشرات الأوروبية تنهي تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على خسائر جماعية

مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون

أخبار محلية مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون



 
 





الأكثر مشاهدة