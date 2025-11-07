أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- بدأت إدارة الطيران الفيدرالية اليوم الجمعة بتقليص حركة الطيران تدريجيًا في 40 مطارًا في البلاد، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 800 رحلة في يوم واحد، في ظل الإغلاق الحكومي الذي تواجههه الولايات المتحدة الأمريكية.

اضافة اعلان



وجاء القرار في ظلّ توقف رواتب مراقبي الحركة الجوية بسبب الإغلاق، الذي يُعدّ الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقص حاد في أعداد العاملين وتعطل الرحلات في عدد من أكبر مطارات البلاد، الأمر الذي أثار استياء المسافرين ومسؤولي شركات الطيران على حدّ سواء.