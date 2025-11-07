أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة

وجاء القرار في ظلّ توقف رواتب مراقبي الحركة الجوية بسبب الإغلاق، الذي يُعدّ الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقص حاد في أعداد العاملين وتعطل الرحلات في عدد من أكبر مطارات البلاد، الأمر الذي أثار استياء المسافرين ومسؤولي شركات الطيران على حدّ سواء.
المسافرون يعيشون حالة من القلق، وبعضهم يلجأ إلى خطط بديلة، مثل استئجار سيارات والسفر لمسافات طويلة.
