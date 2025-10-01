الولايات المتحدة تدخل الإغلاق الحكومي رسمياً.. ماذا يعني ذلك؟

وبما أنّ الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء (الذي يُمثّل نهاية السنة المالية)، فإنّ الحكومة تستيقظ اليوم الأربعاء على إغلاق من شأنه أن يضع واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
وسيُوقِف هذا الإغلاق العمليات غير الأساسية في الإدارات الفدرالية، ويترك مئات آلاف الموظفين المدنيين مؤقتًا دون أجور، ويُعطّل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.
ورغم أن المواجهات بشأن الميزانية شائعة في السياسة الأمريكية، إلا أن معركة "التمويل" هذه تتسم بتوتر خاص، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضى الأشهر التسعة الماضية في خفض حجم الحكومة الوطنية بشكل كبير.
كيف حدث الإغلاق؟
الإغلاق هو نتيجة لعجز الحزبَين الديمقراطي والجمهوري عن التوصل إلى توافق لإقرار مشروع قانون يُموّل الخدمات الحكومية خلال أكتوبر/تشرين الأول وما بعده.
