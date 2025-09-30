الولايات المتحدة ترحل إيرانيين بعد اتفاق مع طهران

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين إيرانيين شاركا في المفاوضات، ومسؤول أميركي مطّلع على الأمر.
وقال المسؤولان الإيرانيان إن طائرة أميركية مستأجرة أقلعت من لويزيانا مساء أمس الاثنين، ومن المقرّر أن تصل إلى إيران عبر قطر، الثلاثاء.
