الثلاثاء 2025-09-30 09:52 ص
 

الولايات المتحدة ترحل إيرانيين بعد اتفاق مع طهران

إيران
إيران
 
الثلاثاء، 30-09-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب رحّلت نحو 100 إيراني على متن طائرة من الولايات المتحدة إلى بلادهم.اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين إيرانيين شاركا في المفاوضات، ومسؤول أميركي مطّلع على الأمر.

وقال المسؤولان الإيرانيان إن طائرة أميركية مستأجرة أقلعت من لويزيانا مساء أمس الاثنين، ومن المقرّر أن تصل إلى إيران عبر قطر، الثلاثاء.
 
 
