 
الخميس 2025-03-06 02:17 م
 

انتهاء العملية الأمنية في الصنمين السورية بعد السيطرة على آخر مجموعة مسلحة

مدينة الصنمين شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة
مدينة الصنمين شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة
 
الخميس، 06-03-2025 01:19 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام بأن قوات الأمن السورية أنهت عملياتها في مدينة الصنمين بمحافظة درعا بعد إحكام سيطرتها على آخر معقل للمجموعات المسلحة، وذلك في إطار حملة حكومية تهدف إلى تفكيك بقايا النظام السابق.اضافة اعلان


ووفقًا لمصادر أمنية، تمكنت قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع وحدات من وزارة الدفاع، من السيطرة على آخر مواقع تلك المجموعات في المدينة.

كما أكدت المصادر أن أحد القناصين التابعين للمجموعات المسلحة، والذي كان يستهدف عناصر وزارتي الداخلية والدفاع من داخل مبنى مدني، قد تم أسره خلال العملية.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عن مصادر طبية أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 19 شخصًا، معظمهم من عناصر الأمن العام ووزارة الداخلية، إلى جانب مدنيين اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح.

وشهدت المدينة خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الداخلي ومجموعات مسلحة، وصفتها السلطات بأنها "خارجة عن القانون".

وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه المجموعات متورطة في ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وقد تحصنت داخل مناطق سكنية، مما تطلب تدخلاً حذرًا للحد من وقوع خسائر بين السكان.

في غضون ذلك، كثفت وزارة الداخلية السورية عملياتها الأمنية في مختلف المحافظات، مستهدفة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب عناصر متورطين في تهريب الأسلحة وإثارة الفوضى.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تشهد البلاد حملات أمنية متواصلة لتفكيك بقايا الأجهزة السابقة وإرساء الاستقرار.

وكانت الإدارة السورية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب حل الأجهزة الأمنية القديمة والفصائل المسلحة، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

الجزيرة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بر

منوعات مدير مدرسة في بريطانيا يحظر المرايا في الحمام..لهذا السبب

تجمع مياه الأمطار

الطقس الارصاد : امطار غزيرة وتحذير من السيول في هذه المناطق - فيديو

ربي

منوعات بيع لوحة نادرة لبانكسي بـ5.3 مليون دولار في مزاد سوذبيز

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الإفتاء تعلن بدء حملة "وقفية خير الأردن" اليوم الخميس

تعبيرية

فيديو الوكيل الحالة الصحية للطالب الذي تعرض للحرق في الرصيفة

ل

فن ومشاهير "أشغال شقة جدًا" الحلقة السادسة: رحلة بحرية تتحول إلى مطاردة و مناورة انتقامية

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بلا

فن ومشاهير تصاعد الأحداث في الحلقة السادسة من "إش إش" وانتقام البطلة يبدأ



 
 



 

الأكثر مشاهدة