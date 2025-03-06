انتهاء العملية الأمنية في الصنمين السورية بعد السيطرة على آخر مجموعة مسلحة

ووفقًا لمصادر أمنية، تمكنت قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع وحدات من وزارة الدفاع، من السيطرة على آخر مواقع تلك المجموعات في المدينة.
كما أكدت المصادر أن أحد القناصين التابعين للمجموعات المسلحة، والذي كان يستهدف عناصر وزارتي الداخلية والدفاع من داخل مبنى مدني، قد تم أسره خلال العملية.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عن مصادر طبية أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 19 شخصًا، معظمهم من عناصر الأمن العام ووزارة الداخلية، إلى جانب مدنيين اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح.
وشهدت المدينة خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الداخلي ومجموعات مسلحة، وصفتها السلطات بأنها "خارجة عن القانون".
وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه المجموعات متورطة في ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وقد تحصنت داخل مناطق سكنية، مما تطلب تدخلاً حذرًا للحد من وقوع خسائر بين السكان.
في غضون ذلك، كثفت وزارة الداخلية السورية عملياتها الأمنية في مختلف المحافظات، مستهدفة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب عناصر متورطين في تهريب الأسلحة وإثارة الفوضى.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تشهد البلاد حملات أمنية متواصلة لتفكيك بقايا الأجهزة السابقة وإرساء الاستقرار.
وكانت الإدارة السورية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب حل الأجهزة الأمنية القديمة والفصائل المسلحة، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
الجزيرة
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