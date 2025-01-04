انتهاء عطل تقني أصاب عددا من المطارات الألمانية

الوكيل الإخباري- انتهى عطل تقني في أنظمة مراقبة الحدود في مطارات ألمانية كبرى مساء أمس الجمعة بعد أن استمر عدة ساعات.

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ولم يتضح بعد سبب العطل التقني في الأنظمة الخاصة بمراقبة الوصول والمغادرة من المطارات.



وفي حوالي الساعة 6 مساء (التوقيت المحلي لألمانيا) أعلنت مطارات كبرى، مثل مطارات فرانكفورت وبرلين ودوسلدورف، انتهاء العطل بعد أن تم إعادة تشغيل أنظمة الرقابة دون مشكلات.



وأعلنت الشرطة الاتحادية في بوتسدام أن إجراءات منع التشويش لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية كان لها على ما يبدو تأثيرات على أنظمة الرقابة الحدودية في المطارات.



وبحسب وزارة الداخلية الألمانية والشرطة الاتحادية، كانت هناك أعطال فنية في أنظمة المعلومات التي يديرها المكتب الاتحادي للشرطة الاتحادية "لشبكة معلومات الشرطة"، والتي أثرت أيضا على نظم الرقابة الحدودية لدى الشرطة الاتحادية.



وأثر العطل بشكل أساسي على عمليات الرقابة على عمليات الوصول والمغادرة من وإلى دول خارج منطقة الانتقال الحر "شينغن". وفي بعض الحالات تعين إجراء عمليات فحص جوازات السفر يدويا. وتسبب ذلك في فترات انتظار وطوابير طويلة في المطارات.



وكان مطار دوسلدورف الأكثر تضررا، وجرى تزويد الركاب المنتظرين هناك بالمياه. وكان التأثير في مطار فرانكفورت طفيفا.



وبحسب متحدث باسم مطار ميونخ، فقد تأثر المطار أيضا بالاضطراب، على الأقل مؤقتا. وكانت هناك أيضا تأخيرات في الراقبة على الحدود في هامبورغ.



ووفقا للشرطة الاتحادية، اضطر 450 راكبا إلى الانتظار في صالة مطار كارلسروه/بادن-بادن بولاية بادن-فورتمبرج.

وتعذر إتمام إجراءات سفر ركاب طائرتين بسبب العطل.



ولم يتضح بعد أسباب العطل لدى الشرطة الاتحادية.

وقالت وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية إن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية وهيئاته الشريكة "تعمل جاهدة لإصلاح الأعطال والعثور على الأسباب".