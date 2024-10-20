انطلاق الانتخابات الرئاسية والاستفتاء بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي في مولدوفا

الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء مولدوفا أمام الناخبين اليوم الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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وبحسب القانون ، تعتبر الانتخابات الرئاسية سارية المفعول، إذا تجاوزت نسبة المشاركة 33.3%. ونفس المؤشر ينطبق كذلك على إجراء الاستفتاء.