انطلاق الانتخابات الرئاسية والاستفتاء بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي في مولدوفا

ووفق مراسل نوفوستي، اصطف طابور كبير من الراغبين في التصويت أمام سفارة مولدوفا في موسكو، حيث يعمل مركز الاقتراع الوحيد في روسيا. ويؤكد المراسل أن بعض الناخبين تواجدوا هناك منذ الليل. واعتمدت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا 784 مراقبا دوليا و1277 مراقبا محليا. وخلال ذلك، لا يوجد مراقبين يمثلون روسيا ورابطة الدول المستقلة بين المراقبين الدوليين. وبموجب القانون، إذا لم يتمكن أي من المرشحين في الجولة الأولى من الحصول على أكثر من نصف الأصوات، فيجب إجراء جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وبالتالي، يمكن إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في 3 نوفمبر، ويعتبر المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات فائزا في الانتخابات.
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