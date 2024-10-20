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انطلاق الانتخابات الرئاسية والاستفتاء بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي في مولدوفا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 20-10-2024 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء مولدوفا أمام الناخبين اليوم الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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وبحسب القانون ، تعتبر الانتخابات الرئاسية سارية المفعول، إذا تجاوزت نسبة المشاركة 33.3%. ونفس المؤشر ينطبق كذلك على إجراء الاستفتاء.

 

 وبدأ بالعمل أكثر من 2.2 ألف مركز اقتراع في أراضي مولدوفا، ويعمل في خارج البلاد كذلك 234 مركزا آخر. وسيستمر عمل المراكز الانتخابية حتى التاسعة ليلا.

ووفق مراسل نوفوستي، اصطف طابور كبير من الراغبين في التصويت أمام سفارة مولدوفا في موسكو، حيث يعمل مركز الاقتراع الوحيد في روسيا. ويؤكد المراسل أن بعض الناخبين تواجدوا هناك منذ الليل. واعتمدت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا 784 مراقبا دوليا و1277 مراقبا محليا. وخلال ذلك، لا يوجد مراقبين يمثلون روسيا ورابطة الدول المستقلة بين المراقبين الدوليين. وبموجب القانون، إذا لم يتمكن أي من المرشحين في الجولة الأولى من الحصول على أكثر من نصف الأصوات، فيجب إجراء جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وبالتالي، يمكن إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في 3 نوفمبر، ويعتبر المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات فائزا في الانتخابات.

 
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