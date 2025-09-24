بابا الفاتيكان: ندعم حل الدولتين منذ سنوات وندعو لاحترام جميع الشعوب

ووفقا لموقع أخبار الفاتيكان، أكد البابا في تصريحات للصحفيين خلال مغادرته الإقامة البابوية عائدا إلى الفاتيكان، مساء أمس الثلاثاء، بأن الاعتراف بدولة فلسطين يمكنه أن يساعد في احترام الشعوب، إلا أنه لا توجد في هذه اللحظة من الطرف الآخر رغبة في الإصغاء، وبالتالي فإن الحوار قد توقف.
وحول الأوضاع في غزة قال البابا إنه كان قد اتصل بعد الظهر برعية العائلة المقدسة، وشكر الله على أنهم بخير في الرعية إلا أن الغارات أصبحت أكثر قربا منهم.
