الأربعاء 2025-09-24 11:32 م
 

بابا الفاتيكان: ندعم حل الدولتين منذ سنوات وندعو لاحترام جميع الشعوب

الأربعاء، 24-09-2025 10:14 م
الوكيل الإخباري-  قال بابا الفاتيكان، لاون الرابع عشر، إن الفاتيكان يدعم حل الدولتين منذ سنوات طويلة، مشددًا على أهمية التوصل إلى سبيل يضمن احترام جميع الشعوب وتحقيق السلام العادل والشامل.اضافة اعلان


ووفقا لموقع أخبار الفاتيكان، أكد البابا في تصريحات للصحفيين خلال مغادرته الإقامة البابوية عائدا إلى الفاتيكان، مساء أمس الثلاثاء، بأن الاعتراف بدولة فلسطين يمكنه أن يساعد في احترام الشعوب، إلا أنه لا توجد في هذه اللحظة من الطرف الآخر رغبة في الإصغاء، وبالتالي فإن الحوار قد توقف.

وحول الأوضاع في غزة قال البابا إنه كان قد اتصل بعد الظهر برعية العائلة المقدسة، وشكر الله على أنهم بخير في الرعية إلا أن الغارات أصبحت أكثر قربا منهم.
 
 
