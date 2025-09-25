الخميس 2025-09-25 08:34 ص
 

الشرع يلتقي مع ترامب على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب
 
الخميس، 25-09-2025 05:11 ص
الوكيل الإخباري- التقى الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.اضافة اعلان


ونشرت الوكالة الرسمية السورية (سانا) صورًا للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وهذا هو الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في أيار الماضي.
 
 
