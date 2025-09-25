الشرع يلتقي مع ترامب على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ونشرت الوكالة الرسمية السورية (سانا) صورًا للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
وهذا هو الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في أيار الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غربي فنزويلا
-
ترامب يطالب بالتحقيق في "الحوادث المشؤومة" التي تعرض لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
إغلاق مطار أولبورغ في الدنمارك بسبب طائرات مسيّرة
-
مصر.. ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه في صحراء الإسماعيلية
-
نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق "هذه الشروط"
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بعد الهجوم بطائرة مسيرة
-
واشنطن تعدل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا
-
مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية