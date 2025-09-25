ترامب يطالب بالتحقيق في "الحوادث المشؤومة" التي تعرض لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يطالب فيها بالتحقيق في "الحوادث المشؤومة" التي وقعت له خلال زيارته للجمعية العامة. اضافة اعلان





وقال ترامب: "لم يكن هذا مصادفة، بل كان تخريبًا.. وقعت فضيحة حقيقية في الأمم المتحدة أمس، ليس حادثًا واحدًا، ولا حادثين، بل ثلاثة أحداث مشؤومة للغاية. أولًا، توقف السّلم المتحرّك المؤدي إلى القاعة الرئيسية فجأة، ومن المدهش أنني وميلانيا لم نسقط على الحواف الحادة لهذه الدرجات الفولاذية، ووجوهنا متجهة نحو الأمام".



وأضاف ترامب: "كل ما في الأمر أننا كنا متمسكين بحاجز الدرج بإحكام، وإلا لكانت كارثة. كان هذا تخريبًا مطلقًا"، مؤكدًا أنه "سينقل هذه الرسالة إلى الأمين العام ويطالب بإجراء تحقيق فوري".



وتابع ترامب: "يجب اعتقال من فعلوا ذلك! ثم، بينما كنت أقف أمام حشد من ملايين الأشخاص حول العالم على شاشات التلفزيون، وأمام قادة مهمين في القاعة، لم يعمل جهاز التلقين الخاص بي. كان الظلام دامسًا".



كما أوضح ترامب: "فكرت في نفسي على الفور: يا إلهي، أولًا حادثة السّلم المتحرّك، والآن جهاز التلقين! سيء للغاية. ما هذا المكان؟ ثم شرعت في إلقاء خطاب بدون جهاز تلقين، والذي بدأ بعد حوالي 15 دقيقة"، محمّلًا "جهاز الخدمة السرية الأمريكي المسؤولية الكاملة عن الحوادث".



وأكد ترامب أن "الخبر السار هو أن الخطاب قد نال تقييمات رائعة"، قائلًا: "ربما قدّروا حقيقة أن قلة قليلة من الناس كانت قادرة على فعل ما فعلته".



وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء دخوله مبنى مقر الأمم المتحدة لإلقاء الخطاب أمام الجمعية العامة، يوم الثلاثاء، لبعض الحوادث، حيث تعطل السّلم الكهربائي أثناء صعوده مع زوجته ميلانيا، كما تعطل جهاز التلقين.