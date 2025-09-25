الخميس 2025-09-25 01:09 ص
 

واشنطن تعدل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 25-09-2025 12:26 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحديث واسع للوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، أنهى حالة الطوارئ المرتبطة بنظام الأسد وألغى العقوبات العامة على البلاد.

وبموجب التحديث الجديد، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" لتصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة".

اضافة اعلان


وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 ضد سياسات النظام السابق، وإلغاء العقوبات العامة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد. في المقابل، أبقت واشنطن عقوباتها ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون.


كما نصت اللوائح المحدثة على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وأدرجت قوانين جديدة مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.


وأكدت الخزانة الأمريكية أن السياسة الجديدة تهدف إلى "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مصر.. ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه في صحراء الإسماعيلية

نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق "هذه الشروط"

عربي ودولي نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق "هذه الشروط"

ل

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بعد الهجوم بطائرة مسيرة

ل

عربي ودولي واشنطن تعدل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا

رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو سكان غزة لـ "التمرد" على حماس

فلسطين رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو سكان غزة لـ "التمرد" على حماس

مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

عربي ودولي مصر تعلن البدء في إجراءات تدريب قوات أمن فلسطينية

ل

عربي ودولي فانس يهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة" إذا رفضت التفاوض

ا

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة



 
 





الأكثر مشاهدة