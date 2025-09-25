الخميس 2025-09-25 08:33 ص
 

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غربي فنزويلا

خطوط النشاط الزلزالي
الخميس، 25-09-2025 06:21 ص
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات شمال غربي فنزويلا، وشعر به سكان العاصمة كراكاس، لكن من دون أن ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وسكان.اضافة اعلان


وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 7.8 كيلومترات، وعلى بُعد 24 كيلومترًا من "ميني غراندي"، المدينة النفطية الواقعة في ولاية زوليا والتي تتميّز بكثافة سكانية منخفضة، وأدّى الزلزال إلى اهتزاز مبانٍ في العاصمة.
 
 
