زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غربي فنزويلا

وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 7.8 كيلومترات، وعلى بُعد 24 كيلومترًا من "ميني غراندي"، المدينة النفطية الواقعة في ولاية زوليا والتي تتميّز بكثافة سكانية منخفضة، وأدّى الزلزال إلى اهتزاز مبانٍ في العاصمة.
