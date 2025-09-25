وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بعد الهجوم بطائرة مسيرة

وكتب كاتس في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن "الإرهابيين الحوثيين يرفضون أخذ العبرة من أخطاء إيران ولبنان وغزة، وتنتظرهم خبرة مرة".
وأضاف أن "من يلحق أضرارا بإسرائيل سيتكبد سبعة أضعاف أضرارنا".
ويأتي ذلك بعد أن انفجرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بالقرب من فندق في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.
وأعلن الحوثيون أنهم نفذوا عملية بطائرتين مسيرتين استهدفت هدفين إسرائيليين في منطقة إيلات، وأن العملية "حققت هدفها بنجاح"، حسبما ورد في بيان للمتحدث العسكري للجماعة.
RT
-
