نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق "هذه الشروط"

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مساء الأربعاء، إن "المفاوضات جارية مع سوريا واستكمالها مشروط بضمان مصالح إسرائيل".
وأضاف أن الضمانات "تشمل من جملة أمور، منها نزع السلاح من جنوب غرب سوريا، وضمان سلامة وأمن الدروز فيها.
وكان نتنياهو قد قال يوم الأحد الماضي، إنه تم إحراز تقدم بشأن اتفاق أمني مع سوريا، لكن إبرام اتفاق ليس أمرا وشيكا.
روسيا اليوم
