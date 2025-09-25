زخات مطرية يصحبها الرعد في المملكة اليوم - تفاصيل

وتتوقع الأرصاد الجوية هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، تمتد أحيانًا إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانًا في بعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية أحيانًا، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة درجات الحرارة قليلًا؛ ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًّا نسبيًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 26 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 24 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 14، وفي مرتفعات الشراة 21 - 12، وفي مناطق البادية 30 - 15، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.
