الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

06:12 م

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، الأحد، المجتمع الدولي إلى التدخّل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بعد غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. اضافة اعلان





وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأنّ الغارة أدّت إلى مقتل شخص وإصابة 21 آخرين، فيما تسبّبت بأضرار في المباني والسيارات المحيطة.



وأوضحت الوزارة أن الغارة استهدفت شقة سكنية في حارة حريك بإحدى العمارات السكنية، مشيرةً إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



من جانبها، أعلنت إسرائيل أنّ الغارة استهدفت "رئيس أركان" حزب الله، أبو علي الطبطبائي، مؤكدةً أن الهجوم جاء بناءً على توصية من وزير الجيش ورئيس الأركان الإسرائيلي.



وأشار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل عازمة على متابعة أهدافها في أي مكان وزمان، فيما أكد وزير الجيش، بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع أي تهديد لسكان الشمال وفرض أقصى العقوبات في لبنان.



وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشخص الثاني في حزب الله، هيثم الطبطبائي (المعروف بـ"أبو علي")، قد تم استهدافه في إطار العمليات العسكرية التي تنفّذها إسرائيل ضد قيادات الحزب.



وأثارت الغارة ردود فعل واسعة في لبنان، فيما حذّر الرئيس عون من استمرار الاعتداءات، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين.