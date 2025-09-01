برلين تحذر إسرائيل مجددا من الاستيلاء على قطاع غزة والضفة الغربية

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال فاديفول في تصريحات للصحفيين في برلين اليوم الاثنين، إن ألمانيا ترفض "أي اعتبارات من شأنها طرد السكان الفلسطينيين أو نزع ممتلكاتهم".
وأضاف: "يجب أن تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية في إطار حل الدولتين"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الضفة الغربية، لافتا إلى رفض ألمانيا أي اعتبارات إسرائيلية لضم أراضٍ بشكل مخالف للقانون الدولي.
وشدد فاديفول على أن "الوضع في غزة ما يزال مصدر قلق بالغا والوضع الإنساني مأساوي"، داعيا إلى إنهاء الحرب.
