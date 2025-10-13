بريطانيا: مستعدون للمساعدة بمراقبة وقف إطلاق النار ونزع أسلحة حماس

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين استعداد بلاده المساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة ونزع أسلحة حماس "وتفكيك قدراتها في القطاع".

