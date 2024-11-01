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بري: إسرائيل أهدرت اكثر من فرصة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701

نبيه بري
نبيه بري
الجمعة، 01-11-2024 05:46 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن إسرائيل أهدرت أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وعودة الهدوء والنازحين إلى منازلهم على جانبي الحدود.

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جاء ذلك خلال استقباله اليوم الجمعة القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء آرولدو لاثارو والوفد المرافق، حيث تناول البحث تطورات الأوضاع الميدانية، جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان، وخاصة الأوضاع في منطقة عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب الليطاني، وما تتعرض له مواقع هذه القوات من اعتداءات.


وقدم بري شرحا لقائد "اليونيفيل"، حول "التفاهم الذي أنجز مع الموفد الرئاسي الأميركي، في إطار سعيه لوقف النار وتطبيق القرار 1701"، مؤكدا "التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701، باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".


بترا

 
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