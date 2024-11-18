بشروط .. المعارضة في أبخازيا توافق على انتقال سلطات رئيس البلاد إلى نائبه

الوكيل الإخباري- وافقت المعارضة الأبخازية على تولى بدرا غونبا نائب رئيس البلاد مهام رئيس الجمهورية، وذلك في خضم الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة.



وقال أحد زعماء المعارضة رئيس منظمة "الحركة الشعبية الأبخازية" أدغور أردزينبا متحدثا إلى أنصاره: "نقرر أن يبقى نائب الرئيس الحالي (بدرا غونبا) قائما بأعمال الرئيس، ولكن بشرط أن يستقيل مجلس الوزراء بكامله".

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وأضاف: "(يجب أن) يتم تعيين شخص منا، شخصية توافقية، في منصب رئيس الوزراء اليوم، وبهذه الطريقة نوازن السلطة التنفيذية من أجل منع استخدام الموارد الإدارية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح ممثل عن الفريق (الحاكم) الحالي".



وأكد أردزينبا أن المعارضة رفضت اقتراح الرئيس الأبخازي الحالي أصلان بجانيا بعدم توقيعه على خطاب الاستقالة إلا بعد مغادرة المعارضة مجمع المباني الحكومية في العاصمة سوخوم.



ووقال أردزينبا: "هذا غير مقبول، يمكنه كتابة خطاب الاستقالة في أي مكان".

والليلة الماضية حاول مجهولون الاستيلاء على مبنى شركة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الأبخازية حيث اضطرت قوات الأمن إلى إطلاق طلقات تحذيرية، حسبما أفاد مركز المعلومات التابع للرئاسة الأبخازية.



ووصف المتظاهرون الحادث بأنه شجار عادي بين عناصر من قوات الأمن التي كانت تحرس المبنى بناء على أوامر من السلطات، انتهى إلى إطلاق نار.



وفي وقت سابق وصف بجانبا اقتحام المحتجين للمقرات الحكومية في سوخوم يوم الجمعة الماضي بأنه محاولة انقلاب، وشدد على أن هذا التصرف لن يحسن علاقات أبخازيا مع روسيا التي وصفها بالشريك الاستراتيجي الوحيد للبلاد.