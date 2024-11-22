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بعد أوامر بالاخلاء..تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته الجوية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم، وتركزت الغارات على منطقة الكفاءات ومحيط المبنى المركزي للجامعة اللبنانية.

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وسبق الغارات التدميرية تهديدٌ إسرائيلي جديد لسكان الضاحية الجنوبية بالإخلاء من ثلاثة مواقع أساسية، إضافة إلى تهديد آخر لسكان جنوب لبنان بالإخلاء، وتحديداً بلدات الطيبة، عدشيت القصير، دير سريان، برج الشمالي، ومعشوق.

 
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