بعد أوامر بالاخلاء..تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وسبق الغارات التدميرية تهديدٌ إسرائيلي جديد لسكان الضاحية الجنوبية بالإخلاء من ثلاثة مواقع أساسية، إضافة إلى تهديد آخر لسكان جنوب لبنان بالإخلاء، وتحديداً بلدات الطيبة، عدشيت القصير، دير سريان، برج الشمالي، ومعشوق.
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