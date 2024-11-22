بعد أوامر بالاخلاء..تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته الجوية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم، وتركزت الغارات على منطقة الكفاءات ومحيط المبنى المركزي للجامعة اللبنانية.

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