بعد عامين من التعتيم .. بريطانيا تكشف برنامجًا سريًا لإعادة توطين آلاف الأفغان

09:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738278 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن آلاف الأفغان نُقلوا سرًا إلى المملكة المتحدة، ضمن خطة إعادة توطين سرية، أُنشئت عقب تسريب غير مقصود لبياناتهم الشخصية من قبل مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية. اضافة اعلان





وأضافت أن الواقعة تعود إلى شباط 2022، حين تم تسريب معلومات شخصية لنحو 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات لجوء إلى المملكة المتحدة بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان عام 2021.



وعلى الرغم من وقوع التسريب في ذلك الوقت، لم تكتشف الحكومة البريطانية الأمر إلا في آب 2023، بعد ظهور بعض هذه البيانات على موقع "فيسبوك"، وبعد 9 أشهر، أُنشئ برنامج خاص لإعادة توطين المتضررين من التسريب، نُقل بموجبه حتى الآن 4500 أفغاني إلى بريطانيا.



ووفقًا لـ"بي بي سي"، فرضت الحكومة البريطانية أمر تقييد إعلامي لمنع نشر تفاصيل التسريب أو البرنامج، قبل أن يقرر قاضٍ في المحكمة العليا رفع هذا الأمر، لتظهر تفاصيل القضية إلى العلن للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء.