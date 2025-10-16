ترامب يلوح من جديد بعودة الحرب في القطاع

10:08 م

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشال تغريدة قال فيها: "إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة — وهو ما لم يكن جزءًا من الصفقة — فلن يكون أمامنا خيار سوى الدخول وقتلهم". اضافة اعلان





وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام على قوله إن عمليات إطلاق النار التي نفّذتها حماس وشملت إعدامات في أماكن عامة، "لا تزعجني كثيرًا"، واصفًا ما جرى بأنها عمليات قتل لأفراد عصابات.



ووقعت يوم الاثنين 14 تشرين الأول 2025، وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد عامين من الإبادة بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ووقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب على الوثيقة خلال الجلسة الافتتاحية لـ"قمة شرم الشيخ للسلام" التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية.



ونشر البيت الأبيض، منتصف ليلة الاثنين-الثلاثاء، الوثيقة الشاملة لإنهاء حرب غزة التي وقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال قمة "شرم الشيخ للسلام".



وتنص الوثيقة على أن الموقعين سيواصلون السعي لتحقيق رؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة، قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمصير المشترك.



ورحب قادة الدول الموقعون على الوثيقة بالتقدّم المُحرز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ومستدامة في قطاع غزة، وكذلك بالعلاقات الودية والمفيدة للطرفين بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة.