بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: هجمات الدوحة جاءت بقرار أمني مشترك

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بياناً مشتركاً اليوم، أكدا فيه أن الهجمات التي نُفذت أمس جاءت استناداً إلى ما وصفاه بـ"فرصة عملياتية" وبتعليمات مباشرة من قيادة الحكومة.





وأوضح البيان أن نتنياهو أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالاستعداد لإحباط ما سماها "خطط قادة حماس"، مشيراً إلى أن القرار بتنفيذ العملية اتُخذ بالتنسيق بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ونُفذ من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).



وأضاف نتنياهو وكاتس أن "الإجراء مبرر" على خلفية اتهامهما قيادة حماس بالمسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر، واستمرار الحركة ـ بحسب البيان ـ في "شن أعمال قاتلة ضد إسرائيل ومواطنيها".