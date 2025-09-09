الثلاثاء 2025-09-09 07:42 م
 

بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: هجمات الدوحة جاءت بقرار أمني مشترك

نتنياهو وكاتس
نتنياهو وكاتس
 
الثلاثاء، 09-09-2025 06:19 م
الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بياناً مشتركاً اليوم، أكدا فيه أن الهجمات التي نُفذت أمس جاءت استناداً إلى ما وصفاه بـ"فرصة عملياتية" وبتعليمات مباشرة من قيادة الحكومة.اضافة اعلان


وأوضح البيان أن نتنياهو أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالاستعداد لإحباط ما سماها "خطط قادة حماس"، مشيراً إلى أن القرار بتنفيذ العملية اتُخذ بالتنسيق بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ونُفذ من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وأضاف نتنياهو وكاتس أن "الإجراء مبرر" على خلفية اتهامهما قيادة حماس بالمسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر، واستمرار الحركة ـ بحسب البيان ـ في "شن أعمال قاتلة ضد إسرائيل ومواطنيها".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القسام تعلن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال جنوب القطاع

فلسطين القسام تعلن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال جنوب القطاع

ل

أخبار محلية اتصال هاتفي بين الملك والسيسي.. وهذا ما جاء فيه

الملك لابن سلمان: لا بد من حشد موقف دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية

أخبار محلية الملك لابن سلمان: لا بد من حشد موقف دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية

ل

عربي ودولي أول رد من دول مجلس التعاون الخليجي بعد الهجوم على قطر

بعد الهجوم على قطر .. بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني عباس

عربي ودولي بعد الهجوم على قطر .. بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني عباس

ا

أخبار محلية وزارتا "الشباب" و"التربية" تعقدان جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي

ا

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية: الشباب درع الوطن وشريك فاعل في صناعة المستقبل

نتنياهو وكاتس

عربي ودولي بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: هجمات الدوحة جاءت بقرار أمني مشترك



 
 





الأكثر مشاهدة