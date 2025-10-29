الأربعاء 2025-10-29 05:04 م
 

أكثر من 5 آلاف كاميرا العام المقبل لرصد المخالفات وتوفير بيانات لأمانة عمّان

كاميرات رقابة
كاميرات رقابة
 
الأربعاء، 29-10-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، الأربعاء، إنه سيتم إنشاء مركز للتحكم والسيطرة والمراقبة عبر منظومة كاميرات، حيث سيُجرى تركيب 3 آلاف كاميرا، ويُضاف إليها 2500 كاميرا مراقبة أخرى العام المقبل.

اضافة اعلان


وأضاف أن الكاميرات ستراقب حركة المرور وتزوّد الأمانة بقاعدة بيانات لتحليلها، مثل عدد المركبات وغيرها.


ولدى سؤاله إن كانت تتضمن مخالفات، قال إنها تشمل مخالفات مثل السرعة، وحزام الأمان، وتغيير المسرب، واستخدام الهاتف المتنقل، ورصد مخالفات "ممنوع الوقوف والتوقف".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي أسعار الذهب تترنح وتواصل الانخفاض في الأردن

قرارات حكومية جديدة لدعم المواطنين وتسهيل سداد الالتزامات المالية

أخبار محلية قرارات حكومية جديدة لدعم المواطنين وتسهيل سداد الالتزامات المالية

اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي مديري الإدارات المرورية في إدارة السير

كاميرات رقابة

أخبار محلية أكثر من 5 آلاف كاميرا العام المقبل لرصد المخالفات وتوفير بيانات لأمانة عمّان

بمشاركة 400 درّاج من 11 دولة

أخبار الشركات انطلاق رالي "جوردان رايدرز" غداً لدعم السياحة في المثلث الذهبي برعاية زين

أمين عمان يوسف الشواربة

أخبار محلية قرابة 8 ملايين دينار الكلفة المتوقعة لمشروع تلفريك جبل القلعة

الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة التابعة لـ"استعادة الأمل"

أخبار محلية الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة التابعة لـ"استعادة الأمل"

عتغ8

منوعات صورة لأسد بتسريحة شعر فريدة تشعل مواقع التواصل 🦁



 
 





الأكثر مشاهدة