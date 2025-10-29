أكثر من 5 آلاف كاميرا العام المقبل لرصد المخالفات وتوفير بيانات لأمانة عمّان

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، الأربعاء، إنه سيتم إنشاء مركز للتحكم والسيطرة والمراقبة عبر منظومة كاميرات، حيث سيُجرى تركيب 3 آلاف كاميرا، ويُضاف إليها 2500 كاميرا مراقبة أخرى العام المقبل.

وأضاف أن الكاميرات ستراقب حركة المرور وتزوّد الأمانة بقاعدة بيانات لتحليلها، مثل عدد المركبات وغيرها.