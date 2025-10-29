مدير الأمن العام يلتقي مديري الإدارات المرورية في إدارة السير

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، إلى إدارة السير، والتقائه مديري الإدارات المرورية وعدداً من مرتباتها، حيث نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، وبما تقدّمه من تضحيات وعطاء مخلص في خدمة الوطن والمواطن.
واطّلع مدير الأمن العام خلال الزيارة على الأنظمة الحديثة المدخلة لغرفة العمليات الرئيسة لإدارة السير، والقادرة على المراقبة الإلكترونية الدقيقة للطرق، الأمر الذي يسهم في رفع سرعة الاستجابة، وتقليل الآثار المترتبة على الحوادث والإعاقات والازدحامات المرورية .
وأكّد اللواء المعايطة أهمية مواصلة دعم الإدارات المرورية بالكوادر المؤهّلة والمعدات الفنية اللازمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل المروري لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
