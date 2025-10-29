قرابة 8 ملايين دينار الكلفة المتوقعة لمشروع تلفريك جبل القلعة

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، الأربعاء، إن كلفة مشروع تلفريك جبل القلعة، في العاصمة عمّان تقدر بـ 8 مليون دينار ومدة العمل به سنة ونصف.

وأضاف عن موعد انجاز المشروع: "نتوقع مع نهاية العام المقبل أو الربع الأول من العام الذي يليه".