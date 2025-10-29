الأربعاء 2025-10-29 05:05 م
 

قرابة 8 ملايين دينار الكلفة المتوقعة لمشروع تلفريك جبل القلعة

أمين عمان يوسف الشواربة
يوسف الشواربة
 
الأربعاء، 29-10-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، الأربعاء، إن كلفة مشروع تلفريك جبل القلعة، في العاصمة عمّان تقدر بـ 8 مليون دينار ومدة العمل به سنة ونصف.

وأضاف عن موعد انجاز المشروع: "نتوقع مع نهاية العام المقبل أو الربع الأول من العام الذي يليه".

 
 
