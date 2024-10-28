بيونغ يانغ تؤكد مسؤولية سيئول عن إرسال طائرة مسيّرة إلى أجوائها

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الاثنين، بأن التحقيقات أثبتت إرسال جيش كوريا الجنوبية طائرة مسيّرة فوق بيونغ يانغ لإلقاء منشورات دعائية، ووصفت ذلك بـ"انتهاك للسيادة".



وفي وقت سابق، اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال مسيّرات إلى مجالها الجوي 3 مرات خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو ما نفاه الجيش الكوري الجنوبي.



وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن التحليل "أثبت أن الطائرة المسيّرة التابعة للعصابات العسكرية لجمهورية كوريا… توغلت في عاصمة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

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وأظهر رسم توضيحي نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية مسار رحلة الطائرة المسيّرة من جزيرة باينغنيونغ الكورية الجنوبية وهبوطها في بيونغ يانغ بعد عبورها البحر الغربي لشبه الجزيرة الكورية.



من جهتها، أصدرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، بيانا منفصلا قالت فيه إن بيونغ يانغ لن ترسل طائرات مسيّرة إلى الجنوب.



وأضافت: "ولكن في حال حدوث موقف كهذا، أودّ أن أرى كيف تنبح الكلاب القذرة في سيئول. وقد يشعر العالم أيضا بفضول حيال ذلك".



يشار إلى أن الجيش الكوري الجنوبي نفى أن تكون بلاده قد أرسلت أي طائرات مسيّرة إلى الشمال.