تايلاند تأسر 18 جنديا كمبوديا في المعارك

وقال سوفاري: "أبلغت المنطقة العسكرية الثانية للقوات البرية عن أسر 18 عسكريا كمبوديا إثر اشتباك على جزء من الحدود في إقليم سيساكيت".
وأضاف: "يتم تقديم الرعاية الطبية للعسكريين الكمبوديين الجرحى، ويتم احتجاز الأسرى وفقا لاتفاقية جنيف بالكامل". وبحسب القائد، استخدم العسكريون الكمبوديون أسلحة ثقيلة ومدافع هاون لقصف الأراضي التايلاندية.
وقال: "أمرت القيادة التايلاندية وحدة الفرسان المدرعة الخاصة (استخبارات عسكرية ميكانيكية) بقمع النيران وتطهير المواقع الكمبودية. خلال العملية، تم أسر 18 عسكريا كمبوديا، واستسلم الكثير منهم دون قتال".
وأشار إلى أنه في المواقع الكمبودية المدمرة، بالإضافة إلى العسكريين الكمبوديين الذين استسلموا، كان هناك رقيب أول كمبودي مصاب في ذراعه وفخذه، وجثتا عسكريين كمبوديين قتيلين.
وقال: "تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج. ستعيد قواتنا الجثث إلى الجانب الكمبودي، وفقا لتقاليد احترام جثث العسكريين القتلى من العدو".
وبحسب قول المتحدث الرسمي للقوات البرية، من بين الأسرى التايلانديين ملازم كمبودي واحد، و12 رقيبا أولا.
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