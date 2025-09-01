ترامب: إسرائيل تكسب الحرب عسكريا لكنها تخسر معركة الرأي العام

وأضاف ترامب "إسرائيل تكسب الحرب عسكريًا لكنها تخسر معركة الرأي العام".
وتابع "هجوم 7 أكتوبر كان يومًا مروعًا والعالم نسي فظاعته"، وأضاف "لم يقدم أحد لإسرائيل ما قدمته أنا".
وفي جملة تصريحات قال "السياسيون الأميركيون لم يعودوا يخشون انتقاد إسرائيل".
ووصف الرئيس الأميركي دعمه المطلق لإسرائيل، بما في ذلك الضربات ضد إيران بـ"الكامل وغير المسبوق".
-
أخبار متعلقة
-
مادورو يحدد شروط بلاده للحوار مع الولايات المتحدة
-
حزب "فرنسا الأبية" يعتزم تقديم مبادرة لإقالة ماكرون
-
مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في فنلندا يبدأ عملياته
-
وصاية على غزة وضم في الضفة .. خطة أمريكا ما بعد الحرب تثير جدلاً واسعاً
-
طهران توضح شروطها لخفض تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 3.67%
-
الخارجية المصرية تصدر بيان حاد ضد الكيان
-
برلين تحذر إسرائيل مجددا من الاستيلاء على قطاع غزة والضفة الغربية
-
حملة إعلامية دولية تدعو للتنديد بجرائم إسرائيل ضد الصحفيين