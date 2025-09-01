الثلاثاء 2025-09-02 12:54 ص
 

ترامب: إسرائيل تكسب الحرب عسكريا لكنها تخسر معركة الرأي العام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 01-09-2025 11:45 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إسرائيل كانت تملك أقوى لوبي في الكونغرس قبل 15 عاما، لكنها اليوم فقدت هذه السيطرة.اضافة اعلان


وأضاف ترامب "إسرائيل تكسب الحرب عسكريًا لكنها تخسر معركة الرأي العام".

وتابع "هجوم 7 أكتوبر كان يومًا مروعًا والعالم نسي فظاعته"، وأضاف "لم يقدم أحد لإسرائيل ما قدمته أنا".

وفي جملة تصريحات قال "السياسيون الأميركيون لم يعودوا يخشون انتقاد إسرائيل".

ووصف الرئيس الأميركي دعمه المطلق لإسرائيل، بما في ذلك الضربات ضد إيران بـ"الكامل وغير المسبوق".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية %8.5 انخفاض زواج القاصرات.. و"شؤون الأسرة" يعد دراسة للتقييم

الاحتلال يصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي ويعتقل أحدهم في طمون

فلسطين الاحتلال يصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي ويعتقل أحدهم جنوب طوباس

ل

اقتصاد محلي رفع أسعار الطحين الموحد 1.87 دينار للطن

طقس الثلاثاء .. أجواء معتدلة بمعظم مناطق المملكة

الطقس طقس الثلاثاء .. أجواء معتدلة بمعظم مناطق المملكة

ا

أخبار محلية "الأمانة": آليات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات

مادورو يحدد شروط بلاده للحوار مع الولايات المتحدة

عربي ودولي مادورو يحدد شروط بلاده للحوار مع الولايات المتحدة

حزب "فرنسا الأبية" يعتزم تقديم مبادرة لإقالة ماكرون

عربي ودولي حزب "فرنسا الأبية" يعتزم تقديم مبادرة لإقالة ماكرون

نتنياهو يرفض إجراء تصويت حكومي على صفقة القطاع

فلسطين نتنياهو يرفض إجراء تصويت حكومي على صفقة القطاع



 
 





الأكثر مشاهدة