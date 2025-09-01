ترامب: إسرائيل تكسب الحرب عسكريا لكنها تخسر معركة الرأي العام

11:45 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إسرائيل كانت تملك أقوى لوبي في الكونغرس قبل 15 عاما، لكنها اليوم فقدت هذه السيطرة.





وأضاف ترامب "إسرائيل تكسب الحرب عسكريًا لكنها تخسر معركة الرأي العام".



وتابع "هجوم 7 أكتوبر كان يومًا مروعًا والعالم نسي فظاعته"، وأضاف "لم يقدم أحد لإسرائيل ما قدمته أنا".



وفي جملة تصريحات قال "السياسيون الأميركيون لم يعودوا يخشون انتقاد إسرائيل".



ووصف الرئيس الأميركي دعمه المطلق لإسرائيل، بما في ذلك الضربات ضد إيران بـ"الكامل وغير المسبوق".



