ترامب الابن وماسك يسخران من زيلينسكي

الوكيل الإخباري- سخر نجل دونالد ترامب وإيلون ماسك في منشور على X من المقارنة بين اللقاء بين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في باريس في مشهد من فيلم Home Alone 2: Lost in New York.



ويظهر في المشهد المأخوذ من فيلم "وحيد في المنزل" الشهير، الذي تم انتاجه سنة 1992، دونالد ترامب وهو يدل الطفل كيفن، بطل الفيلم، على الطريق إلى بهو الفندق، حيث شبه الكثيرون الطفل الصغير بزيلينسكي، الرئيس الأوكراني المنتهية عهدته، الذي يتوسل إلى ترامب أو يطلب منه مساعدة، ليبدو هذا الأخير وكأنه يطرده ويدله على طريق المغادرة.



وأظهرت الصورة الساخرة على X، وقد تم تركيبها ليكون زيلينسكي مكان الطفل الصغير، والتي شاركها إبن ترامب، ليعلق عليها إيلون ماسك بتعبيرات ساخرة، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن ترامب لا يحظى بشعبية أو بثقة في الأوساط الأوكرانية بسبب موقفه من الصراع في أوكرانيا ، حيث أشار في وقت سابق إلى أنه يأسف كثيرا لحال الأوكرانيين ويرغب في مساعدتهم وشدد على أنه كان على زيلينسكي أن لا يسمح أبدا ببدء هذه "الحرب الخاسرة"، وأن "أوكرانيا لم تعد كما كانت عليه".

اضافة اعلان