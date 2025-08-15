الجمعة 2025-08-15 10:24 م
 

السلطات السورية تعلن ضبط شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة في درعا

الجمعة، 15-08-2025 08:09 م
الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة، عن ضبط شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة في درعا.


وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد: "استكمالا للجهود المتواصلة لوحداتنا الأمنية في ملاحقة تجار السموم ومروجيها تمكن فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا من تنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبط شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة".

وأضاف: "الحبوب كانت مخبأة داخل مطربانات مخصصة لتخزين المواد الغذائية تحتوي على معجون الطماطم في محاولة لتهريبها إلى خارج البلاد وتمّت مصادرة الكمية بالكامل تمهيدا لإتلافها وفق القوانين والأنظمة النافذة".

وختم عيد قائلا: "في عملية نوعية أخرى نجح فرع المكافحة في محافظة حلب في تفكيك شبكة لتهريب وترويج المخدرات وضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون بحوزتها حيث جرت مصادرتها وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

ويأتي ذلك بعد أيام من ضبط وزارة الداخلية السورية لشحنة "ضمت 500 ألف حبة كبتاغون و500 كف حشيش بالإضافة إلى 165 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر" على الحدود السورية - اللبنانية قادمة من لبنان.

