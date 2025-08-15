مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

وأكد المجلس ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا هذه الاستفزازات بأنها تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.
وجدد المجلس الدعوة للمجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة، والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
