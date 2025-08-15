مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

الجمعة 2025-08-15 10:24 م
 

الجمعة، 15-08-2025 07:52 م
الوكيل الإخباري-   دان مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، بشدة إعلان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأكد المجلس ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا هذه الاستفزازات بأنها تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

وجدد المجلس الدعوة للمجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة، والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 
 
