بيسكوف يكشف عن خطط بوتين بعد قمة ألاسكا مع ترامب

وصرح بيسكوف للقناة "الأولى" الروسية أن هناك قبوراً لطيارين عسكريين سوفييت، بالإضافة إلى مدني واحد. نتوقع أن يضع بوتين هناك بعد انتهاء البرنامج الرسمي وقبل المغادرة أكاليل زهور بالتأكيد".
تم استخدام طريق ألاسكا-سيبيريا الجوي خلال الحرب العالمية الثانية لنقل الطائرات الأمريكية التي زُوِّد بها الاتحاد السوفيتي بموجب اتفاقية الإعارة والتأجير.
وفي وقت سابق، زار بوتين نصب "أبطال طريق ألسيبا الجوي" التذكاري في ماغادان، الذي يمثل التعاون بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد أعلن الكرملين والبيت الأبيض أن الرئيس الروسي ورئيس الولايات المتحدة سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ألاسكا والعاشرة مساء بتوقيت موسكو، حيث سيجري الزعيمان محادثات ثنائية، قبل عقد اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.
روسيا اليوم
-
