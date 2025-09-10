ترامب: لست سعيدا بالغارة الإسرائيلية على قطر

05:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745518 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه "ليس سعيدًا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر، والتي حاولت فيها إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس. اضافة اعلان





وردًا على سؤاله عن الشرق الأوسط، قال ترامب: "سأدلي ببيان كامل غدًا".