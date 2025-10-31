السبت 2025-11-01 12:34 ص
 

قلق أممي بشأن الوضع في تنزانيا

الجمعة، 31-10-2025 10:37 م

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم عن القلق البالغ بشأن الوضع في تنزانيا عقب الانتخابات العامة التي أجريت في التاسع والعشرين من تشرين الأول، بما في ذلك تقارير عن حدوث وفيات وإصابات أثناء المظاهرات.

وشدد غوتيريش حسب بيان صدر باسمه على الأهمية القصوى للحفاظ على الحريات الأساسية، وتحديدًا الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير بما في ذلك الوصول إلى المعلومات.


ودعا غوتيريش إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، معربًا عن القلق أيضًا بشأن التقارير عن حالات الاختفاء والاعتقال القسريين في الفترة التي سبقت الانتخابات.


وحث غوتيريش السلطات على ضمان اتباع الإجراءات الواجبة بشأن جميع المحتجزين وضمان سلامتهم وأمنهم، وإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة حول جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، ورفض العنف، والانخراط في حوار جامع وبناء لمعالجة المظالم ومنع مزيد من التصعيد.


بترا

 
 
