الجمعة 2025-10-31 01:42 م
 

إلغاء قمة ترامب وبوتين بعد إرسال موسكو مذكرة لواشنطن

إلغاء قمة ترامب وبوتين بعد إرسال موسكو مذكرة لواشنطن
إلغاء قمة ترامب وبوتين بعد إرسال موسكو مذكرة لواشنطن
 
الجمعة، 31-10-2025 10:23 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الولايات المتحدة ألغت القمة المقررة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، بسبب مطالب موسكو "المتشَدِّدة بشأن أوكرانيا". اضافة اعلان


وكشفت الصحيفة أن قرار إلغاء القمة في بودابست "جاء بعد اتصال هاتفي متوتر بين كبار دبلوماسيي البلدين".

وكان ترامب وبوتين قد اتفقا الشهر الماضي على الاجتماع في العاصمة الهنغارية لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. لكن الخطة سرعان ما انهارت بعد أن أرسلت وزارة الخارجية الروسية مذكرة دبلوماسية أعادت فيها تأكيد شروطها لمعالجة "الأسباب الجذرية" للصراع، وهي مطالب شملت تنازلات إقليمية، وخفضًا حادًا في عدد القوات المسلحة الأوكرانية، وضمانات بعدم انضمام البلاد أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وأشارت إلى أن المذكرة أعقبتها مكالمة متوترة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. ووفقًا لشخص مطلع على المحادثة، أبلغ روبيو ترامب أن موسكو لم تبد "أي استعداد للتفاوض". ونقلت "فاينانشال تايمز" عن شخص آخر قوله إن ترامب "لم يعجب بموقفهم".

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في واشنطن بدأوا بالفعل في التعبير عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت المحادثات الإضافية مع موسكو ستحرز تقدمًا ما لم تغير روسيا موقفها.

ومع ذلك أفادت مصادر مقربة من الإدارة الأميركية بأن ترامب لا يزال منفتحًا على محادثات مستقبلية "متى وأينما يرى إمكانية تحقيق تقدم".

ورغم أن ترامب وصف مكالمته الهاتفية مع بوتين في 16 أكتوبر بأنها "مثمرة للغاية"، إلا أن "الزعيم الروسي أثار حفيظته بحديثه عن نجاحات موسكو في ساحة المعركة بالقرب من مدينة كوبيانسك شرق أوكرانيا وعلى طول نهر أوسكيل"، وفقًا لما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

عربي ودولي شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

استمرار تثبيت بند فرق أسعار الوقود عند الصفر في تشرين الثاني 2025

أخبار محلية استمرار تثبيت بند فرق أسعار الوقود عند الصفر في تشرين الثاني 2025

تراجع سوق الأسهم البريطانية مع افتتاح التداولات

أسواق ومال تراجع سوق الأسهم البريطانية مع افتتاح التداولات

"البوتاس العربية" توقّع اتفاقية الخدمات الهندسية لمصنع البلورة الباردة الثالث مع شركة "سي إي سي" الألمانية ضمن مشروع التوسعة الجنوبية

أخبار الشركات "البوتاس العربية" توقّع اتفاقية الخدمات الهندسية لمصنع البلورة الباردة الثالث مع شركة "سي إي سي" الألمانية ضمن مشروع التوسعة الجنوبية

وزير الدفاع الإسرائيلي: إقالة المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو من سديه تيمان

فلسطين وزير الدفاع الإسرائيلي: إقالة المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو من سديه تيمان

استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً

أسواق ومال أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً

الصفدي يشارك اليوم في الدورة 21 لحوار المنامة بالبحرين

أخبار محلية الصفدي يشارك اليوم في الدورة 21 لحوار المنامة بالبحرين



 
 





الأكثر مشاهدة