قمة قادة أبيك تنطلق في كوريا الجنوبية بشأن التجارة العالمية

الوكيل الإخباري- اجتمع قادة العالم في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) اليوم الجمعة بمدينة غيونغجو في كوريا الجنوبية، سعياً لإيجاد سبل لتعزيز المرونة وتحفيز النمو في ظل تقلبات التجارة العالمية، حيث دعا الرئيس الكوري لي جيه ميونغ إلى "التعاون والتضامن" بين اقتصادات أعضاء آبيك.





ويضم هذا التجمع، الذي يستمر يومين، قادة 21 اقتصاداً عضواً في آبيك، ودولاً ضيفة، وممثلين عن منظمات دولية، حيث تصدرت المناقشات حول استدامة التجارة الحرة وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي جدول الأعمال، وفقًا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.



وخلال الجلسة الأولى، التي تعقد تحت عنوان "نحو منطقة أكثر ترابطًا ومرونة وما بعد ذلك"، أكد لي أهمية اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ظل تحولات نظام التجارة الحرة وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.



وقال لي في كلمته الافتتاحية: "التعاون والتضامن هما أضمن طريق لمستقبل أفضل، نقف جميعًا عند منعطف حاسم في ظل التحولات السريعة التي يشهدها النظام الدولي".



كما أشار إلى أن الثورة التكنولوجية التي يقودها الذكاء الاصطناعي تُمثل أزمات وفرصًا غير مسبوقة في الوقت نفسه.



وسيتغيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قمة القادة، بعد أن غادر بعد حضور منتدى أعمال القمة وإجراء محادثات مع الرئيسين الكوري والصيني.



وأعلن المكتب الرئاسي، أن القادة يعتزمون مناقشة سبل جعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أكثر انفتاحًا وديناميكية ومرونة" خلال القمة.

