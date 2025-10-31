غارات إسرائيلية على ثلاث بلدات لبنانية جنوبية

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في شوكين في النبطية، ما أدى إلى استشهاد شخص .
كما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخًا موجهًا باتجاه مبنى عند مدخل المدينة الصناعية في مدينة النبطية ما أدى إلى أضرار مادية.
كما استهدف الطيران المسيّر منطقة كونين.
وأعلنت قوات "اليونيفيل" في بيان، أنّ "اليونيفيل تستمر في دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بموجب القرار 1701.
وأوضحت، أنّ "حفظة السلام يقومون بدوريات يومية مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار"، مشددة على أنّ "هذه الجهود المشتركة أساسية لدعم الجيش في بسط سلطة الدولة في جنوب لبنان".
