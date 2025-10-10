الجمعة 2025-10-10 05:04 م
 

الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار

الجمعة، 10-10-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-  تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين أمام الدولار الأميركي، في ظل تراجع ثقة المستثمرين بالعملة البريطانية.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد انخفض الإسترليني إلى ما دون 1.33 دولارا للمرة الأولى منذ 6 آب الماضي، ليتم تداوله صباح اليوم الجمعة عند 1.329 دولار. كما سجل الإسترليني انخفاضاً طفيفاً أمام اليورو ليصل إلى 1.149 يورو.


بترا

 
 
