الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد انخفض الإسترليني إلى ما دون 1.33 دولارا للمرة الأولى منذ 6 آب الماضي، ليتم تداوله صباح اليوم الجمعة عند 1.329 دولار. كما سجل الإسترليني انخفاضاً طفيفاً أمام اليورو ليصل إلى 1.149 يورو.
-
