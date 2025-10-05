ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون: "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية".
وأضافت: "لن يشيح الرئيس ترامب بنظره عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية".
-
أخبار متعلقة
-
سوريا: انطلاق الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب
-
القاهرة تستضيف مفاوضين لبحث خطة ترامب لقطاع غزة
-
الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل
-
ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 17 قتيلا
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه أطراف مدينة السلام بالقنيطرة
-
الأمم المتحدة: ترحب بقرار القضاء الأميركي بشأن حصانة الاونروا
-
مصر تستضيف الاثنين وفدين من حركة حماس وإسرائيل
-
أكسيوس عن ترامب: إسرائيل أضاعت الدعم الدولي بسبب الحرب وأنا سأعيده