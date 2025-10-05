الأحد 2025-10-05 10:49 ص
 

ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأحد، 05-10-2025 07:34 ص
الوكيل الإخباري-   أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، بعد أسابيع من تلويحه بإصدار هذا القرار، رغم اعتراضات المسؤولين المحليين في المدينة.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون: "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية".

وأضافت: "لن يشيح الرئيس ترامب بنظره عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية".
 
 
